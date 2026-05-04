«Наследство героя»: родители погибшего военного из Тюменской области отсудили у властей 1,6 млн рублей

Родители погибшего на СВО военного судились из-за выплаты в 1,6 млн рублей.

Казанский районный суд удовлетворил иск родителей погибшего участника специальной военной операции к департаменту социального развития Тюменской области. Парень заключил контракт с Минобороны в январе 2025 года и погиб в феврале при выполнении боевых задач.

- По действующим на тот момент правилам, для контрактников был предусмотрен заявительный порядок получения выплаты. Погибший успел подать заявление, однако оно было утеряно, и деньги не поступили, - сообщили в пресс-службе судов.

Военный хотел получить выплату и собирался направить её на погашение долгов, что подтвердили родители и свидетели. Учитывая, что право на выплату возникло по независящим от военнослужащего причинам, суд решил, что оно входит в состав наследства. Наследниками первой очереди стали родители, других претендентов нет.

Суд обязал департамент выплатить им единовременную региональную выплату в размере 1,6 миллиона рублей, которую их сын не успел получить при жизни.

