В новой волне потепления в Тюменской области нашлась «червоточина».

Синоптики Обь-Иртышского УГМС передают усиление тепла в последующие три дня, с 4 по 6 мая 2026 года. Однако в прогнозе присутствует указание на погодные явления, которые можно назвать «червоточиной».

В частности, новая неделя 4 мая 2026 года откроется при температуре от 0 до +5 при отсутствии осадков, однако во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, местами «осложненные» грозами, считают синоптики. В отдельных районах ожидается также усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. При этом столик термометра поднимется до +21, следует из прогноза.

Кратковременные дожди и грозы спрогнозированы и на ночь вторника, 5 мая 2026 года. При этом ночь, по мнению специалистов Обь-Иртышского УГМС, будет значительно теплее: температурные параметры достигнут +7…+12 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, температура вырастет до +23 градусов.

В ночь на среду, 6 мая 2026 года, столбик термометра будет находится в диапазоне от +5 до +10 градусов.