Тюменцам рассказали, как без лекарств справиться с головной болью

Часто случается так, что головная боль возникает неожиданно, а главное — не вовремя. Прием таблеток не всегда помогают, да и в целом они оказывают вредное влияние на организм. Специалист по работе с лицом и телом, тренер преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова знает альтернативные методы борьбы с головной болью.

Во-первых, если вдруг заболела вода – выпейте воды. По словам Евгении головная боль может возникнуть из за нехватки жидкости. Происходит интоксикация в организме.

Второй способ - легкий массаж, сделанный собственными руками. Здесь важно сконцентрироваться на приятных ощущениях, сначала размять шею и кожу головы в районе волос. Тут главное расслабиться. Людям, которые много работают за компьютером, она советует делать передышки: закрыть глаза, отложить телефон, гаджет и 3–5 минут просто посидеть. Такой способ может помочь снять это состояние.

- Когда в теле напряжены какие то мышцы, там формируются триггеры. Кроме того, у них есть зоны проекции боли. То есть проблема может быть в шее, а кажется, что болит макушка, говорит Евгения Кузнецова.

Также специалист советует круговыми движениями разминать участок на тыльной стороне ладони между указательным и большим пальцем. Можно это место и надавить на 10–30 секунд. Желательно сделать процедуру на обеих руках. А ещё можно помассировать точку на переносице между бровями, пишет «МегаТюмень».