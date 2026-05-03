Бдительные жители Тюмени сообщают о незаконных надписях на фасадах

Жители Тюмени бдительно относятся к тому, какие надписи появляются на заборах, фасадах и прочих поверхностях в городе. О проделках очередных вандалов они регулярно сообщают на портал «Тюмень - наш дом».

Самыми активными, по мнению мэрии, признаны жители Заречных микрорайонов города. На днях жалобы на надписи поступали с проезда Заречного, с улиц Газовиков, Эрвье, Алебашевской. Были жалобы на вандалов и с улиц других районов Тюмени: Госпаровская, Магистральная, Широтная, Энергетиков и другие.

Чтобы направить обращение, следует перейти на сайт https://dom.tyumen-city.ru/, и авторизоваться через госуслуги или VK. Затем выбирайте категорию «Нарушение требований к внешнему виду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства». Там же можно отметить расположение надписи или граффити, указать точный адрес. Можно приложить фотографии, на сайте они скрыты.

Абсолютно все обращения рассматриваются, их статус можно посмотреть на портале, уточняет «Вслух.ру».