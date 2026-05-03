Энергия и здоровье каждый день: правила для занятых людей

Здоровье на рабочем месте — это не сложные правила, а ежедневные привычки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На работе мы проводим большую часть дня — и именно здесь во многом формируется наше здоровье. Инструктор по лечебной физкультуре Областной больницы № 3 Надежда Анваровна Косинцева делится простыми, но эффективными правилами, которые помогут сохранить хорошее самочувствие даже при напряжённом графике.

Основа — это движение. Даже при сидячей работе важно не оставаться в одном положении часами. Каждые 30–60 минут старайтесь встать, пройтись, сделать небольшую разминку. Это снижает нагрузку на позвоночник, улучшает кровообращение и помогает избежать переутомления.

Не менее важно питание. Добавьте в ежедневный рацион овощи и фрукты, сократите количество жирной пищи — такие простые шаги напрямую влияют на уровень энергии и общее состояние организма.

Отказ от курения — ещё один ключевой фактор. Уже через год после прекращения курения риски для здоровья значительно снижаются. Важно помнить, что вред приносит не только активное, но и пассивное курение.

Контроль веса и основных показателей здоровья — артериального давления, уровня сахара и холестерина — должен стать привычкой. Эти простые меры помогают вовремя заметить изменения и предотвратить развитие серьёзных заболеваний.

Отдельное внимание — физической активности. Даже короткие упражнения в течение рабочего дня дают заметный эффект. Если есть возможность — используйте перерывы для движения: поднимайтесь по лестнице, больше ходите, выполняйте упражнения для спины и суставов.

Также важно ограничивать употребление алкоголя, так как он напрямую влияет на давление и обмен веществ. Здоровье на рабочем месте — это не сложные правила, а ежедневные привычки. Начните с малого, и результат не заставит себя ждать.