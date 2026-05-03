Совсем как Волочкова: тюменский центр «У Лукоморья» объявил челлендж

Фото: У Лукоморья | Центр реабилитации животных во ВКонтакте

Тюменский реабилитационный центр диких животных «У Лукоморья» объявил новый вееслый челлендж под хештегом #самсебеволочкова.

- Челлендж объявляем открытым. Наш ленивец Отто регулярно упражняется в шпагатах, и достиг значительных результатов! А вам и вашим питомцам слабо? Жду ваши шпагатные (и не только) рекорды в комментариях, – обращается кот Ученый в сообществе во ВКонтакте.

Пока что сами тюменцы от души посмеялись на пластичным Отто, фото которого сколлажили вместе с известной своими шпагатами русской балериной, но вот делиться рекордами пока не спешат.

Добавим, что обычно ленивцы бодрствуют 12-14 часов в день – не меньше многих людей. Но они вынуждены медленно передвигаться и постоянно отдыхать: пища ленивца очень низкокалорийная, а переваривание ее в четырех отсеках огромного желудка занимает до месяца. Так что энергию приходится экономить. В теле ленивца всего 20% мышц: для сравнения, в теле зрелого человека мышцы занимают 35-50%.