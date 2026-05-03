Задержана тюменка, которая разгуливала по магазинам с чужой картой

Фото: УМВД по Тюменской области

Жительница Тюмени в одном из дворов дома нашла банковскую карту, которую выдает известный маркетплейс. Женщина подняла пластик, сунула в карман, а вечером отправилась с ней по магазинам.

По данным УМВД по Тюменской области, накупив продуктов и расплатившись чужой карточкой, дама выбросила ее, но было поздно. Владелец карты обратился в полицию с заявлением о краже со счета почти 2000 рублей. Оперативники быстро вычислили преступницу. Ею оказалась тюменка 1969 года рождения.

По данному факту в отношении тюменки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Реальный срок лишения свободы ей вряд ли грозит.