Тюменцев предупреждают о больших штрафах за жарку шашлыка в запретных местах

Жарить шашлык сейчас очень накладно Фото: Ольга ЮШКОВА.

Желание пожарить мясо на углях может серьезно ударить по семейному бюджету, если не следовать правилам противопожарного режима. Отметим, что сегодня даже в любимой многими Гилевке пока запрещено жарить шашлык. Всему виной – введенный губернатором Тюменской области с 28 апреля 2026 года особый противопожарный режим. Он запрещает любое посещение лесов, в том числе ради пикников, прогулок, сбора грибов, которые уже появились - сморчки, и ягод. Нельзя использовать мангалов и других приспособления для приготовления пищи на открытом огне, сжигать траву и мусора, а также проводить пожароопасные работы.

За нарушение требований особого противопожарного режима в Тюменской области предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей; для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев напомнил, что в условиях действия такого специального режима наказание становится максимально строгим.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин напоминает, что статья 8.32 КоАП РФ прямо запрещает разведение костров в лесах, и здесь суммы в протоколах еще выше. А в случае возникновения лесного пожара по вине нарушителя ответственность может быть не только административной, но и уголовной, пишет «Мегатюмень».