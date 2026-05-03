В тюменских больницах зафиксирован всплеск травм детей из-за питбайков

С наступлением тепла в больницах Тюменской области врачи отмечают всплеск травм детей из-за покатушек на питбайках. В основном это синяки и сотрясения мозга, но есть и куда более тяжелые травмы.

Медики уверяют, что популярность самокатов и питбайков привела к изменению структуры детского травматизма. Чаще всего ребенок получает черепно-мозговую травму и повреждения внутренних органов от удара руля. По этой причине врачи настаивают на том, чтобы дети катались в шлемах и экипировке. Она хоть как-то защитит мозг вашего ребенка, повреждения которого, в отличие от костей, часто необратимы.

По словам заведующий отделением анестезиологии и реанимации детского стационара ОКБ №2 Оксаны Зайцевой, мозг — это «процессор» человека. Если он сломался, реабилитация будет долгой.

Так, два 14-летних школьника на питбайке пострадали в ДТП в селе Перевалово в начале апреля. Оба подростка были без защитных шлемов. Ребята получили ранения, они были госпитализированы в больницу.