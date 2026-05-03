Онлайн-запись на вторую смену «Отрядов мэра» стартует в Тюмени

В Тюмени 8 мая с 10 утра на официальном сайте откроется онлайн-запись на вторую смену «Отрядов мэра». Вторая смена будет открыта с 6 по 17 июля. Принять участие в ней смогут 1950 школьников.

Сперва школьники 8 мая подают заявки, а пакет документов, в состав которого входят паспорт и СНИЛС, ИНН, заявление и согласие, медицинскую справку формы 086-у, справку об отсутствии судимости на текущий год, реквизиты лицевого счета вашей банковской карты, надо предоставить уже с 12 по 15 мая.

Подростки будут работать по три часа и за десять дней им выплатят 7 067,74 рублей.

Всего в «Отрядах мэра» в 2026 во всех трех сменах смогут поработать по 50 видам деятельности 5000 школьников. Ребята займутся благоустройством, станут помощниками оператора ЭВиВМ, библиотекаря, дизайнера, культорганизатора, реставратора, социального работника, экскурсовода, корреспондента, артистами и др, напоминает «Вслух.ру».