В Тюменском драмтеатре с успехом прошла премьера спектакля «Вишневый сад»

В Тюменском драматическом театре на прошлой неделе представили премьеру спектакля Антона Чехова «Вишневый сад». Постановку в современном видении осуществил приглашенный режиссер из Новосибирска Алексей Крикливый.

Поставить Чехова – всегда вызов. Как заметил режиссёр, если в репертуаре нет таких названий, значит, что-то не так.

Несмотря на новое видение спектакля, режиссер сохранил бережное отношение к тексту. Почти все диалоги сохранены в оригинале, но при этом вся пьеса пронизана мотивом торгов, внутренних сделок с самим собой, утраты.

Артисты признались, что репетиции проходили в атмосфере полного доверия, без споров.

Постановку готовили два с лишним месяца, декорации удивят театралов, которые знакомы с классическим «Вишневым садом», а музыка в спектакле созвучна с цыганскими, русскими и еврейскими интонациями.

Спектакль получился не просто пересказом известной истории, а глубоким размышлением о времени, выборе и человеческих отношениях, пишет «Тюменская область сегодня».