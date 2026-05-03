Рыбак из Абатского района ушел на СВО, чтобы закрыть долг по алиментам в 3 млн рублей

Фото: УФССП по Тюменской области

Супруги из Абатского района Тюменской области развелись, несмотря на наличие троих детей: 2010, 2011 и 2015 годов рождения. Дети остались с мамой, а папа по решению суда должен был выплачивать половину заработной платы бывшей в виде алиментов. Однако мужчина официально нигде не работал и удержать с него деньги на содержание было невозможно.

Судебному приставу мужчина наврал, что устроился на работу вахтовым методом, а сам продолжал ловить рыбу и продавать ее. Весь доход тратил на себя. У мужчины скопился долг по алиментам в размере 2,7 млн рублей. У него арестовали всю бытовую технику и телевизор.

Чтобы расплатиться с долгами, 42-летнему горе-отцу пришлось заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону действия спецоперации. Мать получила на детей почти 3 млн рублей алиментов, остальные деньги удерживаются ежемесячно с его зарплаты.