Для детей с нарушением слуха тюменские волонтеры провели экоурок

Экологические уроки «Хранители воды» для подопечных автономной некоммерческой организации «Дом глухих» провели волонтеры Тюменского водоканала. Урок в Областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева для особенных детей помогал вести сурдопереводчик.

Так дети узнали историю городского водопровода, как устроены системы водоснабжения и водоотведения сегодня, откуда в кране берется вода, какие этапы очистки она проходит, а также куда уходят сточные воды и как они очищаются.

Особенно радостно дети восприняли химические опыты, которые провели волонтеры. Таким образов они наглядно показали, как работает лаборатория водоканала.

Добровольцы также напомнили ребятам о поведении вблизи открытых колодцев и рассказали о профилактике засоров и правилам пользования канализацией, пишет «Тюменская линия».