Тюменцев предупреждают о новой весенней схеме мошенничества

Новая волна мошенничества была зафиксирована весной текущего года. Аферисты теперь разводят людей по схеме «проверка на цифровую безопасность». Злоумышленники создают сайты-клоны несуществующей организации «МНЦ — Центр цифровой безопасности», где предлагают людям пройти «онлайн-диагностику» личного кабинета. Сделать это необходимы якобы для того, чтобы убедиться в отсутствии утечек данных. С человека для проверки просят только номер телефона в специальной форме.

При этом сами сайты детально прорабатываются и похожи на официальные: они запрашивают разрешение на сбор cookie, используют домены, похожие на государственные порталы, и упоминают в качестве «партнеров» крупнейшие банки.

Эксперты «Лаборатории Касперского» уверяют, как только номер телефона попадает в базу, последует звонок. Затем начинается стандартный развод на деньги или кражи паролей через фишинговые ссылки.

Реальные сервисы кибербезопасности никогда не требуют номер телефона для базового аудита защиты аккаунта, напомнили в tmn.aif.ru.