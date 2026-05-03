Жители Тюменской области в квитанциях ТРИЦ получат информацию про Полину

Получающие квитанции через систему ТРИЦ жители Тюменской области в апрельских платежках обнаружат новую строку с информацией от Федеральной службы судебных приставов. В ней будет сообщена информация о внедрении голосового помощника по имени Полина в УФССП.

Полина – это интеллектуальный сервис, который упростит взаимодействие должников с судебными приставами. Он разработан в рамках цифровизации взаимодействия с гражданами.

В квитанциях ТРИЦ появится QR-код, перейдя через который, абонент сможет просмотреть видеоинструкцию.