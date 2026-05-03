Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти

На 2 мая по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмени, уровень воды в реке Тура составляет 641 cм над нулем поста. За минувшие сутки +3 см. До критической отметки осталось 9 см. Для сравнения в этот день 3 мая в разные годы уровень воды в Туре был такой: в 2004 году – всего 261 см, был в 2004 г. Самый большой уровень был в 2026 году – 824 см. В целом средний уровень воды в Туре в этот день составляет 557 см.

На реке Ишим в районе Ильинки вода поднялась до 728 см и уже превышает критический уровень на 78 см. В районе города Ишим уровень воды в реке 593 см. За сутки прибавилось 5 см. До критической отметки остается 157 см.

Добавим, что критический уровень воды наступает при отметке 650.00 см над точкой гидропоста. В это время объявляется режим повышенной готовности При 850.00 см уже объявляют уровень неблагоприятного явления – это отметка выхода воды на пойму.

Уровень опасного явления начинается от 948.00 см над точкой гидропоста – это уже уровень опасного явления, критическая отметка, при которой наступает подтопление населённых пунктов, строений, объектов экономики.