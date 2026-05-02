Кто станет чемпионом: определены финалисты «Кубка Победы»

3 мая пройдут решающие матчи «Кубка Победы». В этом году в соревнованиях участвуют 10 команд из Тюмени, Омска, Верхней Пышмы и Копейска. За три игровых дня юные футболисты провели 20 встреч и вышли на финальный этап турнира.

В матче за 9-е место сыграют омский «Пионер» и тюменский «Рубин». За 5–8 места поборются тюменские команды «Спартак», «Дерби Чёрные» и «Форвард», а также «Юниор» из Копейска.

В полуфинал прошли «Уральские львы» (Верхняя Пышма), «Star Junior» и омское «Динамо», а также тюменские «Дерби Белые». В первом полуфинале встретятся «Уральские львы» и «Star Junior», во втором — «Динамо» и «Дерби Белые».

Игры начнутся в 8:00 в футбольном центре «Дерби». Поддержать юных спортсменов может любой желающий — вход свободный. С расписанием матчей и информацией о командах можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

Турнир проводится при поддержке центра остеопатической помощи «Остео», российского производителя средств защиты растений и регионального дистрибьютора химических компаний «Агро Партнёр». Информационным партнёром выступает портал «МегаТюмень».