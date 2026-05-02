В Тюменской области требуются сотни сварщиков на зарплату до 95 тысяч рублей

В Тюменской области в настоящее время очень востребованы сварщики. В банке вакансий более 500 свободных мест. При этом достойно оплачивать эту тяжелую работу работодатели не могут.

Так, электрогазосварщикам в Тюменской области предлагают заработную плату до 94 581 рублей, что намного ниже средней общероссийской заработной платы. Именно потому 430 вакансий все еще свободны. Кроме того, работодателям нужны 293 электросварщика ручной сварки, но и готовы платить еще меньше - всего 81 814 рублей.

Электросварщикам на автоматических и полуавтоматических машинах готовы заплатить до 120 000 рублей, что чуть выше средней зарплаты по России. Вакантны 10 мест. Для трех сварщиков-операторов предлагают зарплату до 65 000 рублей.

Отметим, что сварщики оказались самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в России в начале 2026 года. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях для них составила 267 300 рублей, а местами их доход достигал 500 тысяч рублей в месяц.

Всего на сегодня в списке департамента труда и занятости Тюменской области 163 рабочих специальности и 181 профессия служащих, добавил «Вслух.ру».