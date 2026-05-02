Тюменцам советуют тщательно проверять недвижимость перед покупкой

Выписка из ЕГРН выдается бесплатно в считанные минуты собственнику в личном кабинете портала госуслуг

Покупки недвижимости во все годы – это риск. Особенно это стало актуальным в современной России. Часто проблема возникает как с долями из-за материнского капитала, так и покупок вторички у пенсионерок, которые стали использовать схему «Долиной».

Перед тем, как купить квартиру или дом нужно полностью проверить его на юридическую чистоту. Благо это могут позволить сделать сервисы Росреестра. Так, выписка из ЕГРН выдается бесплатно в считанные минуты собственнику в личном кабинете портала госуслуг в разделе «Недвижимость». В ней будут указаны все данные объекта недвижимости и его собственники – как бывшие, так и действующие. Документ также расскажет об обременениях, кадастровой стоимости, а также реквизитах и наименовании документов государственной регистрации права.

Начальник отдела повышения качества данных ЕГРН управления Росреестра по Тюменской области Ирина Крендясова такой рекомендует использовать сервис «Справочная информация онлайн» сайта Росреестра. Он дает общую картину: характеристики объекта, стоимость, наличие прав и ограничений, обременений. Эта информация бесплатная, получить ее можно быстро, но она не заменяет полноценную выписку. Национальная система пространственных данных от Росреестра тоже даст информацию об объекте недвижимости.

Третий способ узнать информацию о выбранной недвижимости - получить данные через сервис «Жизненные ситуации» Росреестра. Там же можно составить точный перечень документов для совершения сделки, пишет «Тюменская линия».