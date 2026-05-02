Онкодерматолог из Тюмени рассказала, можно ли при онкологии делать эпиляцию и удалять тату

Люди, даже когда тяжело больны, желают быть красивыми. Влияют ли процедуры омоложения, лазерной эпиляция и удаление татуировок на без того подорванное здоровье отвечает онкодерматолог Дарья Зыкова.

Специалист спешит развенчать один из самых распространённых мифов: лазерные процедуры могут «спровоцировать» рак или ухудшить течение заболевания.

По словам Дарьи Зыковой, лазерная эпиляция воздействует только на поверхностные слои кожи и никак не влияет на внутренние органы. Она не вызывает онкологические заболевания. Запрета на лазерную эпиляцию нет даже при кожных формах онкологии.

Кто-то поспорит, что зачем тогда в момент такой процедуры заклеиваются родинки. Ответ прост: в родинках часто есть волосяные фолликулы, а лазер нагревает их, что может вызвать боль.

Лазерное омоложение или шлифовка кожи тоже не имеет доказанных противопоказаний при онкологии нет.

Отдельно Дарья Зыкова остановилась на процедуре лазерного удаления тату. Само по себе локальное воздействие на верхние слои кожи лазером не влияет на ДНК клеток так, как это делает ультрафиолет, но под тату может появиться новообразование, и его просто не будет видно.

– Фактором, который может повлиять на развитие опухоли кожи, является ультрафиолет – именно солнечные ожоги, – делает акцент врач для «МегаТюмени».