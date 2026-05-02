В Тюменскую область вернулись краснокнижные лебеди

Помните, прикармливать лебедей категорически нельзя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области обитают два вида лебедей. Они прилетают сюда весной. Лебеди-кликуны вернулись в Тюменскую область из теплых краев. Этих изящных краснокнижных птиц заметили в Бердюжском районе.

Секретарь Тюменского отделения Союза охраны птиц России, орнитолог Юлия Шаламова рассказала, что в нашем региона обитают два вида лебедей: кликун и шипун. Ареал обитания кликуна широк. Они гнездятся и в капризной тундре и в степи. А вот шипун более теплолюбив. Он предпочитает лесостепную и степную зону. Именно такими местами располагают Армизонский, Бердюжский, Казанский, Сладковский, Ялуторовский, Тюменский районы и Ишим.

Специалист отметила. что лебеди прилетают одними из первых среди водоплавающих. Обычно в это время водоёмы ещё покрыты льдом. Птицы питаются водными растениями и беспозвоночными. Пока на водоемах лед, они питаются на полях. Лебеди для гнездования выбирают озёра или болота с богатой растительностью и годами возвращаются на родные места.

Помните, прикармливать лебедей категорически нельзя. Доступность корма от человека может задержать птиц на месте осенью. Миграция лебедей начинается в сентябре и может длиться до ноября. А зимой 2024–2025 годов в Тюмени молодой лебедь-шипун остался на незамерзающем водоёме у ТЭЦ, напомнила «Тюменская область сегодня».