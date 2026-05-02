Тюменец продал поклоннику Басты поддельный билет на концерт

Предприимчивый 39-летний житель Тюмени продал через интернет поддельный электронный билет на концерт Басты. Покупатель сразу же нашелся и оплатил все сполна, но попасть на выступление рэпера не смог. Обиженный фанат подал на тюменца в суд, обвиняя в мошенничестве.

К слову сказать, суд оказался гуманным, и заменил срок для хитроумного дельца на уголовный штраф, который следовало оплатить в течение двух месяцев. Но и тут тюменец решить потянуть кота «за мяу». Тогда судебный пристав Ленинского административного округа Тюмени возбудил исполнительное производство и объяснил должнику, что если он и дальше продолжит испытывать закон на терпение, то получит куда более строгое наказание. Это могут быть как исправительные работы, так и лишение свободы.

Мужчина, оценив предстоящие риски, больше не стал препираться, а оплатил весь долг разом.