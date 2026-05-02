На Цветном бульваре в Тюмени откроют 6 новых аттракционов

В Тюмени, в Городском саду на Цветном бульваре, уже в ближайшее время откроют для посетителей шесть новых аттракционов – в честь 440-летия города. Сейчас они проходят финальные проверки и тестовые испытания, но их монтаж уже завершён, и парк готовится к запуску. Об этом «Комсомольской правде» — Тюмень рассказал генеральный директор Городского парка культуры и отдыха Альберт Тагиров.

В этом году к юбилею города уже появилось пять аттракционов – четыре семейных и один экстремальный. В числе новинок цепочная карусель с подъёмом, катальная горка «Космик», экстремальный аттракцион с вращающимся движением «Калейдоскоп», аттракцион «Бешеная табуретка» и Башня «Эверест».Все аттракционы установлены, однако на сегодняшний день пока только один из них — «Калейдоскоп» — прошёл государственную регистрацию и официально введён в эксплуатацию. Остальные находятся на стадии согласования в Гостехнадзоре. Возрастное ограничение есть лишь у «Калейдоскопа»: на него допускаются дети от 8 лет и ростом не менее 120 сантиметров. На остальные аттракционы ограничения по возрасту не установлены — только по росту. Но это не все. Городской парк приобрел еще один аттракцион, который начнут монтировать в парке в ближайшее время. Подробности пока не раскрываются.

– Производителями оборудования выступают компании Италии и России. Данные аттракционы приобретены в порядке ротации с заменой некоторых ранее работавших в парке аттракционов и установлены на их места. В мировом и российском опыте смена аттракционов давно устоявшаяся нормальная практика, без которой невозможно развитие ни одного современного парка развлечений. Все парки регулярно обновляют свои аттракционы, – объяснил Альберт Тагиров.

Все новинки — продукт итальянских и российских производителей. Они установлены на месте демонтированных ранее аттракционов: «Имитатора экстрим», «Автодрома с жесткой кровлей», старой «Цепочной карусели» и «Али-Бабы». По словам Тагирова, ротация оборудования — норма для любого современного парка. Мир меняется, предпочтения посетителей тоже, и чтобы оставаться живым, интересным местом, парк должен развиваться.

— Парк — это не музей, это живой организм, — подчёркивает Альберт Тагиров. — Мы регулярно обновляем аттракционы, чтобы создавать радостную атмосферу, позитивное настроение и новые впечатления для горожан.Что касается скидок, то как рассказали в администрации парка, льготы и скидки не только сохранили, но и расширили. Скидочный вторник (на 50 рублей дешевле) работает по-прежнему, если день не выпадает на праздник. Действует бонусная система и безлимитные билеты. Особое внимание уделено семьям участников СВО, людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам, студентам и именинникам — для них разработаны специальные безлимитные билеты по сниженной стоимости.

Кроме того, парк регулярно передаёт бесплатные билеты в центр «Семья» для многодетных семей и в «Защитники Отечества» — в поддержку семей погибших героев.