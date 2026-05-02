Тюменский врач рассказал о лучших сроках для реабилитации после лечения

Реабилитация начинается только после выписки из больницы – это миф. Начинать восстановление пациента после операции или лечения нужно уже в стационаре больницы. В этом уверен заведующий отделением реабилитации взрослого стационара ОКБ №2 Иван Кузнецов.

Он заявляет, что восстановление человека начинается уже в первые сутки после попадания пациента в отделение интенсивной терапии. Лучше всего попасть в идеальное окно: от 48 до 72 часов. Организм так лучше «запомнит» двигательные функции, что даст возможность избежать самого опасного осложнения — ПИТ-синдрома (постреанимационной дисфункции).

Таким образом, реабилитация начинается еще в реанимации. Она включает в себя пассивную гимнастику, физиотерапию и поэтапную вертикализацию. Пациентам могут помочь и близкие. Для этого нужно записать для находящихся в коме или в сознании пациентов голоса близких, уточняет tmn.aif.ru