Водитель Тобольского ПАТП выплатит ущерб за двойное ДТП

Тобольский районный суд обязал водителя «Тобольского ПАТП» возместить предприятию материальный ущерб за ДТП, в результате которого столкнулись два автомобиля и два автобуса, где пострадали 2 человека и второе ДТП, где он въехал в дорожный знак и столб. Общая сумма взыскания составила 84 657 рублей.

По данным Объединенной судебной системе Тюменской области, 22 августа 2022 года водитель за рулем автобуса «ПАЗ 320414-05» сперва врезался в «КИА Церато» и «Шевроле Клан», а затем въехал еще и в автобус «ЛИАЗ». Тогда двое пассажиров автобуса «ПАЗ» получили травмы.

Второе ДТП с участием этого водителя произошло уже 23 декабря 2023 года. Тогда виновник аварии на автобусе «ЛИАЗ 525660» врезался в дорожный знак и опору электроосвещения.

Суд удовлетворил иск «Тобольское ПАТП». С водителя взысканы: 45 121,08 рублей – ущерб от ДТП 22 августа 2022 года и 35 536,03 рублей – ущерб от ДТП 23 декабря 2023 года.