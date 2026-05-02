Автоинспекторы задержали в Тюмени студента-бесправника на «убитой» тачке

На улице Нагорной, 2 в Тюмени 1 мая сотрудники Госавтоинспекции задержали 19-летнего студента на автомобилей «ВАЗ». У водителя не было прав, а машина была в ужасном техническом состоянии. Полицейским парень рассказал, что купил тачку, чтобы научиться ездить на машине.

- Молодой человек с другом купили автомобиль «ВАЗ», чтобы ездить перед сдачей экзамена по вождению в автошколе, – пояснили в Госавтоинспекции Тюменской области.

В итоге начинающего водителя привлекли к административной ответственности за езду без водительского удостоверения, а его автохлам был эвакуирован на спецстоянку.

Добавим, что сотрудники Госавтоинспекции в выходные дни ведут активную борьбу с бесправным вождением по всей территории Тюменской области.