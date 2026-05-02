Тюменский ветеринар объяснил, как уберечь кошку от падения из окна

С приходом весны и стойкого тепла, тюменцы стали чаще открывать окна. Такая беспечность может привести к трагедии. Из окна может выпасть кошка и москитная сетка на форточке ее точно не спасет. Даже падение со второго или третьего этажа может привести к переломам, повреждениям внутренних органов или сотрясению мозга хвостатых.

По словам ветеринара Игоря Волкова, москитная сетка легко выдавливается весом кошки или рвётся от ее когтей. Один из способов уберечь усатую – это специальная защитная сетка «антикошка», которая сделана из прочного материала и плотно крепится по всему периметру окна с помощью специальных кронштейнов. Как вариант защиты пушистых можно рассмотреть установку металлических решёток на окна.

Если нет ни москитной антикошки, ни решеток, то надо привести в порядок подоконник так, чтобы туда не хотел запрыгнуть ваш питомец: убрать все цветы, фигурки. Если ваша полосатая любит смотреть в окно, то закрывайте форточку, а неподалеку установите специальную лежанку или игровой комплекс с видом на окно.