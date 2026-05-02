Сотрудники водоканала собрали в канализации Тюмени коллекцию ложек

Бригада Тюменского водоканала извлекла из канализационного коллектора на улице Пермякова коллекцию ложек различных размеров. Сразу из нескольких колодцев, расположенных во дворе дома № 25, рабочие нашли шесть ложек разного размера.

Мастер цеха эксплуатации сетей водоотведения «Росводоканала Тюмень» Василий Иваненко отметил, что обычно бригада часто встречает ложки и вилки в сетях канализации, но такой большой набор в одном месте они видят впервые. Помимо ложек, жители многоквартирных домов спускают в сливы бижутерию, монеты и мелкие игрушки.

Василий Иваненко заметил, что жители старых домов бережнее относятся к системе водоотведения в отличие от жильцов новостроек. Последние заваливают систему канализации огромным количеством влажных салфеток, которые собирают на себя жир и образуют огромные комки. Есть в канализации и строительный мусор.

В очередной раз коммунальщики напоминают, что запрещено сбрасывать в унитазы влажные салфетки, ватные палочки и другие средства личной гигиены, а также жир, остатки строительных смесей, наполнители туалета для животных и другой нерастворимый мусор.