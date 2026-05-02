Тюменца задержали за кражу музыкальной колонки из магазина

Оперативники задержали жителя Тюмени 1997 года рождения за кражу из сетевого магазина музыкальной колонки стоимостью почти 13 тысяч рублей. Заявление о краже в полицию подал сотрудник торговой точки.

В УМВД по Тюменской области сообщили, что тюменец признался в краже. Он пришел в магазин, где подходил к различным стеллажам, делая вид, что изучает товары. Затем он положил в тележку музыкальную колонку и пошел к выходу. Мужчина видел, что сотрудники гипермаркета заняты, поэтому он переложил колонку под мышку и вышел мимо кассы.

В отношение злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.