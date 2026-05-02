Тюмень
НовостиОбщество2 мая 2026 6:42

Опытный тюменский садовод рассказала, как правильно вырастить мини розу

Нина БАРИНОВА
Розы всегда прекрасны, но они требуют ухода

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранункулюс или лютик азиатский – это многолетний цветок, который похож на мини-розу. В Тюменской области его клубни на зиму выкапывают и хранят дома. О том, как вырастить мини розу в наших широтах точно знает заместитель председателя Союза садоводов Тюменской области Нина Щербакова.

При покупке клубней обращайте внимание на качество и размер. Лучше отдать предпочтение крупным экземплярам и без повреждений. Высаживать их можно двумя способами: в виде рассады и сразу в открытый грунт.

Для рассады клубни нужно замочить в стимуляторе роста еще в первой декаде апреля на 3–4 часа. Затем высадить их «коготками» вниз в легкий, рыхлый грунт на 3–4 см в глубину. Емкость с клубнями поставьте в теплое светлое место и поливайте по мере высыхания грунта. В открытый грунт растение можно отправить во второй декаде мая. Посадочную лунку стоит пролить раствором Фитоспорина и добавить 1 стакан чистого биогумуса. Чтобы растения хорошо укоренились, их на пару недель следует притенить, а после этого срока дать первые подкормки. Для профилактики заболеваний 1–2 раза в месяц проливать раствором Фитоспорина. В сентябре, когда пожухнут листья, клубни вновь надо выкопать, освободить от земли, разделить, качественно просушить и заложить на хранение в бумажных пакетах при комнатной температуре.

Сразу в грунт растения можно отправлять в конце апреля – начале мая. Перед этим их также следует замочить в любом стимуляторе роста и высадить в подготовленную почву на глубину 4–5 см и лунки также надо пролить раствором Фитоспорина. Место, где посажены цветы, важно отметить. Всходы должны появиться в течение 14–20 дней, пишет «Тюменская область сегодня».