Мама разрешила: В Бердюжском районе автоинспекторы задержали подростка на мотоцикле

Родители продолжают разрешать своим детям кататься на мотоциклах без права управления и должной экипировке. Так, в Бердюжском районе Тюменской области на мотоцикле автоинспекторы задержали 17-летнего подростка. Юноша сразу же ответил, что мама знает о его покатушках и более того, держит ключи от железного коня в открытом для него доступе.

- В отношении мамы подростка информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, для привлечения к ответственности, – рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Позже полицейские задержали в этом же районе 22-летнего бесправника на мотоцикле. Парень приехал в гости и попытался прокатиться на мотоцикле, но был задержан. Оба мотоцикла отправлены на штрафстоянку, их водители оштрафованы.