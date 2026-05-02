Жители Тюмени в социальных сетях жалуются на горячие батареи и жару в своих квартирах. Людям приходится открывать окна и отапливать улицу.

«Горячие батареи превращают квартиры в парники, открытые окна не спасают, а платить приходится за «обогрев улицы», пишут горожане в «ЧС Тюмень».

Такая проблема возникает ежегодно. Основная часть тюменцев просит отключить отопление еще в апреле, но в итоге это происходит только в мае, а оплата за май за него приходит в июне.

В этот раз горожан снова не услышали. Отопительный сезон в Тюмени завершат не ранее 3 мая.

- По действующим нормам отопление отключают только после того, как среднесуточная температура воздуха продержится выше +8 °C не менее пяти дней подряд. На данный момент это требование ещё не выполнено, - рассказали в «Тюмень – наш дом».