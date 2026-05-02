По Тюмени торжественно проехала колонна ретроавтомобилей

В Тюмени утром 1 мая в 22 раз состоялась патриотическая акция «Нам дороги эти позабыть нельзя!». По городу в честь празднования 81 годовщины со Дня Победы торжественно проехала колонна боевых и ретроавтомобилей времен Великой Отечественной войны и современные пожарные машины.

В МЧС России по Тюменской области рассказали, что автопробег стратовал от парка «Пограничников», затем колонна проехала девять памятных мест, где почтили память павших героев — с цветами, минутой молчания и тёплыми словами благодарности. На каждой остановке участников мероприятия ждали небольшие тематические программы.

Конечной точкой маршрута стал сквер «Комсомольский». Тюменцы могли заглянуть внутрь пожарных машин и примерить экипировку пожарных. Перед горожанами выступил духовой оркестр Главного управления МЧС России по Тюменской области, а также состоялся праздничный концерт.