Будет сильно штормить: погода в Тюменской области 2 мая 2026 года

В субботу, 2 мая, на юге Тюменской области местами ожидается неблагоприятное погодное явление сильный северозападный, западный ветер с порывами до 18-23 метров в секунду. Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Днем воздух прогреется до +10...+15.

В Тюмени сегодня преимущественно пасмурная погода. Утром небольшой дождь, днем и вечером без осадков. Сейчас на столбиках термометров +6 градусов. Днем потеплеет до +11 градусов, вечером переменная облачность и снова +6 градусов. Ветер северо-западный, западный 4-11 метров в секунду.

В Тобольске пасмурно. С утра дождь и +4 градуса. Днем и вечером без осадков от +8...+11 градусов до +4 градусов к ночи. Ветер северо-западный, западный 4-14 метров в секунду.

В Ишиме переменная облачность, весь день небольшой дождь. С утра +6 градусов, днем воздух прогреется до +13 градусов, вечером +7 градусов. Сильный штормовой ветер западного, северо-западного направлений 7-18 метров в секунду.

В Ялуторовске утром пасмурно, дождь и +8 градусов. Днем пасмурно, без осадков, +11...+12 градусов. Вечером переменная облачность, без осадков и +6 градусов. Ветер северо-западный, западный 7-11 метров в секунду.