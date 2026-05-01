Юные футболисты бьются за «Кубок Победы»: в Тюмени стартовал межрегиональный турнир

Фото: Снежана Павлова

В футбольном центре «Дерби» стартовал V Межрегиональный детский турнир «Кубок Победы». За почётный трофей борются 10 команд из четырёх городов: Тюмени, Омска, Копейска и Екатеринбурга.

На поле сошлись сразу несколько коллективов: тюменские «Дерби Белые» и «Дерби Чёрные», «Рубин», «Форвард» и «Спартак», «Юниор» из Копейска, омские «Пионер», «Динамо» и Star Junior, а также «Уральские львы» из Екатеринбурга. Турнир открылся напряжённым матчем между «Дерби Белыми» из Тюмени и командой «Юниор» из Копейска. Всего в первый игровой день спортсмены провели семь встреч.

Итоги стартового дня уже обозначили первых лидеров. В группе А уверенно вырвался вперёд тюменский «Спартак», набравший 6 очков. В группе Б такую же результативность продемонстрировало омское «Динамо» — команда тоже заработала 6 очков и заняла первую строчку.

Болельщиков ждёт ещё два дня ярких матчей. Игры проходят ежедневно с 9:00 на площадке ФЦ «Дерби», и самое приятное — вход для зрителей свободный. Любой желающий может прийти и поддержать юных спортсменов, зарядив их энергией и аплодисментами.

Узнать больше о командах участниках «Кубка Победы»–2026 и уточнить расписание предстоящих матчей можно на официальном сайте проекта.

Турнир проходит при поддержке центра остеопатической помощи «Остео» и компании «Агро Партнёр» — российского производителя средств защиты растений и регионального дистрибьютора химических компаний. Информационный партнёр мероприятия — портал «МегаТюмень».

