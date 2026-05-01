8 пожаров тушили тюменские спасатели в минувшие сутки

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировали 8 техногенных пожаров. Кроме того, спасатели 13 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно транспортных происшествий, а ещё 9 раз подразделения привлекались для оказания помощи населению.

Ночь 30 апреля началась с тревожного вызова в Уватском муниципальном округе: около трёх часов ночи загорелась двухкомнатная квартира в деревне Яр на улице Механизаторов. Огнеборцы оперативно справились с возгоранием — огонь удалось ликвидировать на площади 108 квадратных метров. По предварительной версии, причиной стал сбой в электросети — короткое замыкание.

Около четырёх часов дня поступило сообщение о пожаре в селе Омутинское: загорелся автомобиль «ВАЗ 2106» на улице Первомайской. Пламя повредило саму машину и прилегающую сухую растительность — общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Специалисты предполагают, что причиной стало неосторожное обращение с огнём.

Вечером того же дня, около пяти часов, в Тюмени загорелся жилой дом на улице Лучистой в частном секторе. На место выехали 22 сотрудника МЧС России по Тюменской области, было задействовано 5 единиц техники. Пожарным удалось остановить распространение огня, который охватил сразу два участка. Ориентировочная площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Хорошая новость: по предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и точную причину возгорания.

Завершился день ещё одним происшествием. Около полуночи поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире в Ишиме — на улице Казанской. Огонь удалось быстро локализовать: его площадь составила всего 4 квадратных метра. Во время возгорания пострадал один человек. Предварительная причина — снова короткое замыкание

