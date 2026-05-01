НовостиЭкономика1 мая 2026 15:11

В Тюменской области уточнили данные по 218 тысячам объектов недвижимости

Это актуально для тех, кто оформил права на недвижимость много лет назад
Ирина Ларина
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области завершили работу по актуализации сведений о правообладателях ранее учтённых объектов недвижимости. В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли данные о 218 589 объектах.

Как пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко, такая работа — важная мера защиты имущества граждан. Особенно это актуально для тех, кто оформил права на недвижимость много лет назад: обновлённые данные надёжно защищают их имущественные интересы. Кроме того, наполнение ЕГРН полными и точными сведениями повышает прозрачность рынка недвижимости в целом.

Если собственник хочет дополнить информацию о своём объекте в ЕГРН, он может самостоятельно подать соответствующее заявление. Сделать это удобно двумя способами: через портал государственных услуг в электронном виде либо при личном посещении МФЦ, пишет «МегаТюмень».

За дополнительной консультацией по вопросам внесения сведений в ЕГРН можно обратиться:

- в Управление Росреестра по Тюменской области по телефону: (3452) 55 58 58;

- в филиал ППК «Роскадастр» по Тюменской области по телефону: (3452) 25 90 01.

