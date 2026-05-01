Мошенники создают фишинговые сайты и наживаются на дачниках

Аферисты маскируют свою систему обмана под интернет‑магазины товаров для сада и огорода

С наступлением дачного сезона в сети резко выросло число фишинговых сайтов, маскирующихся под интернет магазины товаров для сада и огорода. Злоумышленники заманивают покупателей заманчивыми предложениями: бензопилы, теплицы, удобрения и садовая техника продаются по подозрительно низким ценам. Но есть одно условие — полная предоплата.

Схема отработана до мелочей: человек переводит деньги, а взамен не получает ничего — товар так и не поступает, а сайт вскоре перестаёт работать. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно коммуникационных технологий МВД РФ.

Подобные махинации повторяются из года в год — мошенники не создают спрос, а ловко пользуются уже существующим. Летом их мишень — дачники, осенью — родители школьников, зимой активизируются «распродажи» и предложения новогодних подарков, а весной — билеты и путёвки.

В ведомстве подчёркивают: любые «выгодные предложения», которые идеально ложатся на сезонный спрос, стоит проверять с особой тщательностью. Иначе вместо долгожданной теплицы или новой бензопилы можно остаться без денег, пишет «Тюменская линия».

