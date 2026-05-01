На майские в Тюменской области не будет новых ограничений мобильного интернета

Стационарный интернет и сети Wi‑Fi функционируют в штатном режиме

Жители Тюменской области накануне майских праздников активно интересовались, появятся ли дополнительные ограничения мобильной связи 1 и 9 мая. В инфоцентре правительства региона прояснили ситуацию.

Власти региона сообщают, что на текущий момент в области уже действуют ограничения мобильного интернета — но они введены по причинам, которые не зависят от регионального правительства и операторов связи. При этом никаких дополнительных ограничений на майские праздники вводить не планируют. В инфоцентре подчеркнули, что действующие меры приняты исключительно в целях безопасности граждан.

Стационарный интернет и сети Wi Fi функционируют в штатном режиме. Как только обстоятельства позволят, доступ к мобильному интернету будет восстановлен в полном объёме.

Для удобства жителей запущен специальный бот сети «TyumenFree» в мессенджере МАХ — он поможет быстро найти ближайшие точки бесплатного Wi Fi. Проект продолжит развиваться: уже идёт работа над расширением перечня объектов — в следующем году сеть планируют модернизировать и дополнить новыми локациями, пишет «Тюменская область сегодня».

Эксперты рассказали читателям «Комсомольская правда» – Тюмень», чем грозит подключение к публичной сети и как защитить свои данные даже дома.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.