Экономист объяснила, как сделать коммунальные платежи разумнее и где можно сэкономить

Выключать свет и экономить воду — это, конечно, хорошо, но на суммах в квитанциях такие меры почти не сказываются. Кандидат экономических наук Алёна Габудина развеяла миф о быстрых способах снизить коммунальные платежи: по её словам, резко «срезать» расходы не получится — основные суммы диктуют тарифы и обязательные услуги.

Главная проблема, как отмечает экономист, кроется не столько в нашем потреблении, сколько в порядке начислений. В квитанциях нередко появляются лишние строки или небольшие суммы — 30–50 рублей, на которые большинство просто не обращает внимания. На первый взгляд, это мелочи. Но если такие начисления повторяются ежемесячно, за год набегает ощутимая сумма. Подобные случаи встречаются не только в сфере ЖКХ, но и у интернет провайдеров или операторов связи — просто в коммунальных платежах они менее заметны из за обилия строк и «официального» вида квитанций.

Разобраться в этом в одиночку непросто. Алёна Габудина подчёркивает: эффективнее действовать сообща. Когда жильцы объединяются и задают вопросы управляющей компании, ситуация меняется быстрее. Правда, такой подход требует времени, терпения и готовности вникать в детали.

Есть и ещё один неочевидный способ снизить нагрузку на бюджет — грамотно распределить расходы по сезонам. Зимой платежи резко растут из за отопления, летом — снижаются. Экономист предлагает простой лайфхак: в тёплые месяцы, когда счета меньше, откладывать сумму, обычно уходящую на отопление. За несколько месяцев накопится небольшой резерв — он поможет легче пережить период зимних платежей и избежать финансового стресса, пишет «МегаТюмень».

— Летом, когда счета ниже, можно откладывать ту сумму, которая обычно уходит на отопление. А уже осенью и зимой эти деньги помогают пережить период высоких платежей без стресса, — резюмирует Габудина.

