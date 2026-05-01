Вернуть не получится: почему «лайфхаки» по отмене переводов — просто миф

Лучшая защита — бдительность

В соцсетях вовсю рекламируют «способы» отозвать ошибочный или мошеннический платёж: мол, есть «правило двух часов», секретное кодовое слово «ФРОД» для службы безопасности или возможность заблокировать одну операцию. Но эксперты Финансового университета при Правительстве РФ чётко говорят: это опасные заблуждения.

Современные платёжные системы, включая Систему быстрых платежей, зачисляют деньги мгновенно. Как только вы подтвердили перевод кодом из SMS, средства уходят со счёта вашего банка и поступают получателю.

— Миф о возврате в течение двух часов не имеет законных оснований, — поясняет доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин. — Вернуть деньги можно лишь по добровольному согласию получателя или через суд.

«Волшебного слова» для связи с безопасностью тоже не существует — ни один крупный банк так не работает. Если столкнулись с мошенничеством, просто сообщите об этом оператору: банк запустит стандартную проверку.

Банковские переводы безотзывны по закону. Банк может заблокировать карту, чтобы предотвратить новые кражи, но отменить уже проведённую операцию невозможно. А требование «задерживать» платежи на 15 минут — тоже миф: закон этого не предусматривает. Некоторые банки сами внедряют системы проверки и могут ненадолго задержать перевод, но это их инициатива.

Вывод один: лучшая защита — бдительность. Перед подтверждением платежа трижды проверьте реквизиты и сумму: после нажатия кнопки «отправить» отменить операцию почти невозможно.

