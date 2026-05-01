«Ночь музеев» в Ишимне станет мостом между эпохами

Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

В музейном комплексе имени П. П. Ершова подготовили насыщенную программу на май — от торжественных событий ко Дню Победы до волшебных превращений в «Ночь музеев». Гостей ждут встречи с историей, творческие мастер-классы и атмосфера настоящего праздника, который подойдёт всей семье.

— Май у нас получился многослойным: здесь и дань памяти, и сказка, и возможность создать что-то своими руками, — рассказала пиар-менеджер музея Юлия Шестакова. — Особенно трепетно мы готовимся ко Дню Победы — хотим, чтобы история не просто звучала в экспозициях, а оживала в спектаклях и разговорах. А «Ночь музеев» станет мостом между эпохами, где старинные залы раскроют свои тайны.

Месяц откроется 2 мая выставкой «Сокровение» — в этот день вход в музей будет бесплатным с 10 до 16 часов. После погружения в атмосферу красоты можно будет попробовать себя в мастер-классе по росписи деревянной броши с мотивами «Георгиевской ленты».

3 мая музей Ершова приглашает в сказочный мир: с 14 часов пройдёт творческая встреча «Конёк-Горбунок», где каждый сможет прикоснуться к наследию знаменитого земляка и создать свой собственный кусочек волшебства.

Главным событием Дня Победы станет иллюстрированный спектакль «Солдатская сказка» — 9 мая в 14 часов. Вход на него и на выставку «Ишим 1941–1945» — свободный. Это возможность погрузиться в страницы военной истории края, услышать настоящие истории о подвигах и памяти. А с 11 до 18 часов в Фестивальном парке будет работать праздничная площадка — с концертами, выставками и семейными активностями.

Кульминацией станет «Ночь в музее» — 16 мая с 16 до 21 часа. В этот вечер каждый корпус комплекса превратится в пространство открытий. Это наше знаковое событие года, и организаторы приготовили несколько изюминок.

В Арт-галерее откроется долгожданная выставка «Архитектура Ишима» — город предстанет как живой заповедник стилей, где каждый фасад расскажет свою историю. А вдохновлённые орнаментами сибирских наличников местные дизайнеры представят авторскую модную коллекцию. В зале пройдут иммерсивные показы — настоящая коллаборация истории и современного искусства.

В здании «Городской управы» покажут моноспектакль «Геночка» с участием актёра из Омского театра. Постановка расскажет о Геннадии Чернятьеве — местном юродивом, которого искренне называли блаженным Геннадием. Это выступление добавит программе глубины и живой связи с прошлым.

— Мы хотели, чтобы каждый уголок жил своей атмосферой, а гости могли выбирать маршрут по настроению, — добавила Шестакова.

Завершится май тёплой нотой — 29 мая в 13 часов покажут кукольный спектакль «Айболит и все-все-все…». Добрые герои, улыбки и детское восхищение — идеальное завершение весеннего марафона, пишет «Тюменская линия».

Подробности и запись на мероприятия — по телефонам: музей «Городская управа» — 5-15-22, музей Ершова — 2-31-41, Арт-галерея — 2-38-17.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.