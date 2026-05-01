МФК «Тюмень» начинает битву за выход в полуфинал Суперлиги

Фото: ФК «Тюмень»

Сегодня, 1 мая, стартует четвертьфинал БЕТСИТИ Суперлиги по мини-футболу, и тюменская команда впервые в сезоне выходит на решающие поединки. Соперником станет екатеринбургская «Синара», один из фаворитов турнира.

Серия матчей пройдёт до трёх побед одной из команд. Первые две встречи запланированы во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга — 1 и 2 мая. Если победитель не определится, третий матч состоится в Тюмени 6 мая.

В это же время на другие путёвки в полуфинал поборются «Газпром-Югра» и «Норильский никель», «КПРФ» против «ИрАэро», а также «Ухта» и московское «Торпедо».

Победители четвертьфиналов выйдут в полуфинал, а проигравшие разделят 5–8 места. В финале встретятся сильнейшие, а борьба за бронзу развернётся между проигравшими в полуфинальных парах, пишет «Вслех.ру».

