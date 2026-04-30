Юные футболисты из разных городов собрались в Тюмени на «Кубок Победы»

Фото: «МегаТюмень».

30 апреля футбольный центр «Дерби» стал площадкой для открытия V межрегионального детского турнира «Кубок Победы». Эти соревнования уже стали доброй традицией и ежегодно проводятся в преддверии празднования Дня Победы, собирая команды из разных городов.

Торжественная церемония началась с выступления директора ФЦ «Дерби» Владимира Варварова. Он напомнил, что в этом году турнир отмечает пятилетие, и за прошедшее время заметно вырос как по уровню организации, так и по географии участников. По его словам, в разные годы на поле выходили команды из различных регионов России, а также юные футболисты из Казахстана, что позволило турниру выйти на международный уровень. Он также подчеркнул значимость тюменской футбольной школы и вклад опытных специалистов, которые продолжают развивать детский спорт.

«Я очень горжусь, что в составе „Дерби“ работает сразу две легендарные личности тюменского футбола — старший тренер Константин Викторович Фишман и тренер команды 2016 года Сергей Олегович Бельский», — отметил Владимир Варваров.

С напутственными словами к участникам обратился ветеран тюменского футбола, мастер спорта СССР Александр Мильдус. Он рассказал, что сам когда-то начинал с таких же детских соревнований и именно благодаря футболу получил ценный жизненный опыт и возможность увидеть разные города.

«Сегодня в каждом регионе, в каждом городе есть множество возможностей для вас, чтобы стать замечательными, отличными футболистами, как и ваши тренеры. От всей души поздравляю вас и желаю вам всем без исключения исполнить свою мечту и стать великими спортсменами», — сказал он.

После официальной части стартовали первые матчи. На поле развернулась упорная борьба за главный трофей, а на трибунах — не менее эмоциональная поддержка. Родители и болельщики активно переживают за команды, создавая атмосферу настоящего спортивного праздника.

«Сегодня я болю за команду «Юниор» из Копейска. Мы заряжены только на победу в турнире, у нас очень сильная команда и дети всегда выкладываются на максимум. Мы всегда стремимся поддерживать нашего сына на всех соревнованиях и будем только рады, если он и дальше будет развиваться в футболе», — поделилась одна из мам игроков команды «Юниор».

В турнире принимают участие 10 команд из Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Челябинска и Копейска. За несколько дней, с 30 апреля по 3 мая, будет сыграно 20 матчей.

Посетить игры и поддержать юных спортсменов может любой желающий — вход свободный. Расписание матчей и подробная информация о командах размещены на официальном сайте турнира.

Организаторы отмечают, что проведение таких соревнований стало возможным благодаря поддержке партнеров — центра остеопатической помощи «Остео», компании «Агро Партнер» и информационного портала «МегаТюмень».