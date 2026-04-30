Все из-за денег: в Тюменской области мужчина ударил знакомого ножом на фоне финансовых споров

Житель Тюменской области ударил знакомого ножом в живот из-за денег. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В тюменском селе Новотравное кровавые разборки закончились судом и уголовным делом. На 30-летнего жителя Тюменской области завели дело, его обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 15 февраля 2026 года между обвиняемым и 42-летним потерпевшим в частном доме возник конфликт на почве финансовых споров. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанёс своему оппоненту один удар в область живота. Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь, и его жизнь удалось спасти.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и теперь уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.