Фото: ГАИ Тюменской области.

Вчера днём в Тюмени на улице Декабристов, 156, водитель машины сбил ребенка на велосипеде. Автомобиль Nissan совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спустившись с него.

По предварительным данным полиции, ребёнок двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. Со слов 38-летнего водителя, школьник выехал на дорогу внезапно, и он не успел вовремя затормозить.

Известно, что мальчик ехал из парка вместе с друзьями. В результате аварии школьник получил травму руки. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют автоинспекторы.