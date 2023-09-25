Семьям, чьи дети отравились хлором на «Тюменском источнике», выплатили моральную компенсацию

Семьям выплатили компенсацию. Фото: соцсети

В августе на базе отдыха «Источник тюменский» приятное времяпровождение закончилось скорой помощью, паникой и госпитализацией. Тринадцать несовершеннолетних ребятишек почувствовали себя не очень после купания в бассейне. Детям вызвали скорую, их осмотрели врачи, а нескольких госпитализировали. Происшествие было взято на контроль соответствующими органами.

Накануне прокуратура сообщила, что из-за ненадлежащего обслуживания используемого на базе отдыха оборудования произошла утечка химических реагентов, которые используют при дезинфекции воды в бассейне. Из-за этого состояние несовершеннолетних детей, купающихся в водном объекте, ухудшилось. Пострадавшим была выплачена моральная компенсация вреда в размере 375 тысяч рублей.