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НовостиОбщество25 сентября 2023 16:32

Семьям, чьи дети отравились хлором на «Тюменском источнике», выплатили моральную компенсацию

Неприятный инцидент произошел летом этого года
Екатерина Коган
Семьям выплатили компенсацию. Фото: соцсети

Семьям выплатили компенсацию. Фото: соцсети

В августе на базе отдыха «Источник тюменский» приятное времяпровождение закончилось скорой помощью, паникой и госпитализацией. Тринадцать несовершеннолетних ребятишек почувствовали себя не очень после купания в бассейне. Детям вызвали скорую, их осмотрели врачи, а нескольких госпитализировали. Происшествие было взято на контроль соответствующими органами.

Накануне прокуратура сообщила, что из-за ненадлежащего обслуживания используемого на базе отдыха оборудования произошла утечка химических реагентов, которые используют при дезинфекции воды в бассейне. Из-за этого состояние несовершеннолетних детей, купающихся в водном объекте, ухудшилось. Пострадавшим была выплачена моральная компенсация вреда в размере 375 тысяч рублей.