В Тюмени подросток уронил спичку и случайно поджег себя

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Тюменские медики спасли подростка, получившего серьезные ожоги. Как рассказали в городской станции скорой медицинской помощи, на мальчике загорелись синтепоновые штаны - упала спичка.

Испугавшись, подросток не успел быстро снять загоревшуюся одежду и получил серьезные ожоги. Прибежавшие на его крик родители потушили пламя водой, вызвали бригаду медиков и начали оказывать сыну первую помощь.

- Бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов через девять минут. Диагностировав термический ожог пальцев обеих кистей и правого бедра 1-2 степени, медики наложили мальчику противоожоговые повязки, от которых сразу наступил охлаждающий эффект, поставили обезболивающий укол и доставили его в Областную клиническую больницу №1, - прокомментировали на станции.

Кстати, по словам экспертов, первое, что нужно сделать, если на человеке загорелась одежда, - быстро сбить пламя водой, засыпать песком или снегом, снять горящую одежду или укрыть пострадавшего любой плотной тканью.