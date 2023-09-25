Тюменская учительница спасла четверых детей из горящего дома

Фото: МЧС России по Тюменской области

Учительница начальных классов из села Коктюль Ялуторовского района Лидия Шипичкина спасла из пожара четверых маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

В тот злополучный день, 31 августа, женщина проходила с сыном мимо дома №21 по улице Советская и услышали детские крики. Подбежав ближе, Лидия Владимировна увидела в окне двух девочек, которые махали руками и звали на помощь. Не раздумывая, она сразу же бросилась в дом.

- В заполненной дымом комнате Лидия Владимировна обнаружила четверых малолетних детей. Годовалого Александра, двухлетнюю Евгению и трехлетнюю Анну педагог взяла на руки, а шестилетнюю Елизавету попросила идти рядом с ней. Когда дети были в безопасности, женщина вызвала пожарных, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: МЧС России по Тюменской области

В тот день трагедии удалось избежать благодаря случаю и отваге сельской учительницы.

Как признаются коллеги и близкие Лидии Шипичкиной, преданность своей профессии и любовь к детям всегда были и остаются отличительными чертами педагога с 30-летним стажем.