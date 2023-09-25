Ушел из дома и не вернулся: под Тюменью пропал 13-летний мальчик

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В поселке Винзили пропал 13-летний Иван Кунгуров. Сегодняшним утром, 25 сентября, он ушел из дома, а назад так и не вернулся, сообщили в тюменском поисковом отряде «Лиза Алерт».

Не теряя времени, родственники мальчика тут же бросились за помощью к волонтерам, надеясь найти его целым и невредимым.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Был одет: черные кофта, футболка и спортивные брюки, на ногах белые кроссовки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем мальчике, просят позвонить по телефонам инфоргов: Екатерина (Катик): 8 (922) 005-95-59, Наталья (Елка): 8 (982) 909-15-00, Мария (Марена): 8 (922) 266-98-74.